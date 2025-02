Pavard orgoglioso: «Inter spinge a superare i propri limiti!»

Benjamin Pavard ha sottolineato la forza del gruppo nerazzurro dopo il pareggio, ottenuto nei minuti finali, nel derby pareggiato dall’Inter contro il Milan.

IL COMMENTO – Benjamin Pavard ha posto l’accento sui propri account social sul carattere della sua Inter dopo il pareggio per 1-1 contro il Milan. Il calciatore francese si è espresso in questi termini: «Tanta generosità in ogni contrasto, la voglia di non mollare mai. Questa squadra ti spinge a superare i propri limiti».

Pavard simbolo del carattere roccioso mostrato dall’Inter contro il Milan

LA CATTIVERIA – Benjamin Pavard ha disputato una buona prestazione, nel complesso, contro il Milan di Sergio Conceicao. Se si eccettua l’episodio del gol, in cui non è riuscito a tenere in velocità Rafael Leao, il che sarebbe complicato per chiunque, il francese ha realizzato una partita senza pecche. “Esaltata” dal grande intervento sul calciatore portoghese, fermato con una giocata impeccabile mentre stava per immolarsi verso la porta, cui è seguita l’esultanza del francese in quanto “gesto equivalente a un gol” per l’Inter.