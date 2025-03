Pavard dopo Napoli-Inter: «Non il risultato sperato ma importante non aver perso!»

All’indomani di Napoli-Inter anche Benjamin Pavard commenta il risultato dello scontro diretto. Il difensore francese prova a rassicurare l’ambiente nerazzurro.

COMMENTO A FREDDO – La battaglia in campo tra Napoli e Inter ha fruttato un punto per parte. Nessuno esce totalmente scontento dalla scontro diretto della ventisettesima giornata, con la posizione che resta sostanzialmente invariata ai vertici della classifica. L’unica ad allungare è l’Atalanta, a -2 dai partenopei. All’indomani della sfida anche Benjamin Pavard rilascia un commento a freddo sulla gara del Maradona, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram.

Pavard commenta Napoli-Inter a un giorno dal pareggio

IL RISULTATO – Seppur partito dalla panchina, Benjamin Pavard è stato uno dei protagonisti di Napoli-Inter. La sfida è risultata più dura del previsto per i nerazzurri, che per via degli infortuni nel corso del secondo tempo hanno dovuto rinunciare a due titolari come Hakan Calhanoglu e Federico Dimarco. Proprio in sostituzione di quest’ultimo è subentrato il francese al 51′, con un conseguente cambio modulo da parte di Simone Inzaghi. A un giorno dal pareggio nello scontro diretto, Pavard dichiara: «Non è il risultato che speravamo, ma è importante non perdere. Continuiamo a lavorare». Un chiaro tentativo da parte del difensore francese di riportare un po’ di serenità nell’ambiente nerazzurro e infondere fiducia nei tifosi.