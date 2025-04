Pavard risponde alle critiche dei tifosi del Bayern Monaco: «Pura gioia, no gesto irrispettoso»

Pavard dopo il gol del momentaneo 2-1 a San Siro tra Inter e Bayern Monaco, ha ricevuto tante critiche dai suoi ex tifosi per l’esultanza. Il difensore nerazzurro oggi è stato costretto a dare spiegazioni attraverso un messaggio pubblicato sui social.

NO MANCANZA DI RISPETTO – L’esultanza di Benjamin Pavard dopo il gol segnato in un quarto di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, ha alimentato l’ira dei tedeschi. L’atteggiamento del difensore, infatti, è stato ritenuto esagerato dai suoi ex tifosi, che lo hanno pesantemente criticato. Lui ha prontamente risposto, trovandosi costretto a chiarire: «La mia esultanza dopo il gol è pura gioia. Come quella di un bambino che gioca un quarto di finale di Champions League. Non si tratta di essere irrispettosi nei confronti dei tifosi del Bayern Monaco».

Pavard ricorda ancora la sua esperienza al Bayern Monaco

ALTRE DICHIAZIONI – Benjamin Pavard prosegue spendendo parole al miele per i suoi vecchi tifosi: «Il Bayern Monaco mi ha permesso di diventare il calciatore che sono oggi. Per tanti anni il Bayern Monaco è stata la mia casa. Per me è stato un onore essere stato l’ultimo giocatore a indossare la maglia numero 5. Continuando l’eredità di una leggenda (in passato di Franz Beckenbauer, ndr)».