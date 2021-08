Pandev guarda a Inter-Genoa: «Sabato inizia la Serie A! Orgoglioso»

Inter-Genoa è la sfida in programma sabato alle ore 18.30, valida per la prima giornata della nuova stagione di Serie A. Pandev, dopo aver deciso di proseguire ancora per un altro anno (vedi articolo), mette nel mirino la sua ex squadra e non sta nella pelle

ORGOGLIO – Inter-Genoa sarà sempre una partita speciale per Goran Pandev, idolo di entrambe le tifoserie. L’ex nerazzurro, che giocherà ancora per un anno in maglia rossoblù, mette nel mirino il prossimo match e ringrazia tutti: “Sabato inizia la Serie A e sono orgoglioso di poter vestire ancora questa maglia. Ci tenevo a ringraziare il Presidente, tutta la Società, l’allenatore, lo staff, i miei compagni e tutti voi tifosi. Vi ringrazio a uno a uno per tutti i messaggi che mi avete mandato per convincermi a restare. Non vedo l’ora di potervi salutare al Ferraris! Forza Grifone!”.

