Palacios saluta Rivadavia e Talleres: «Grato! Per sempre nel cuore»

Palacios è passato all’Inter. Il neo difensore nerazzurro, arrivato all’ultimo giorno di mercato, ha voluto salutare i suoi ex club, l’Independiente Rivadavia e il Talleres.

SALUTO AL RIVADAVIA – Tomas Palacios, su Instagram, ha voluto salutare così l’Independiente: «Con le lacrime agli occhi, trovo difficile esprimere cosa significa per me questo club. Dal primo giorno che sono arrivato, sono stato trattato nel migliore dei modi e mi hanno sempre fatto sentire parte di questa meravigliosa istituzione. Sono stati 8 mesi intensi che sono sembrati molti anni, trascorrendo momenti belli e altri meno belli ma sentendo sempre il sostegno di tutti voi. Desidero ringraziare i cuochi, i nutrizionisti, gli enti tecnici e, in particolare, i miei compagni e i tifosi. Tutto questo è stato possibile grazie a loro. Apprezzo profondamente tutto quello che hanno fatto per me e li porterò sempre nel mio cuore. Spero che la vita ci permetta di incrociarci di nuovo in futuro. Qui c’è un altro signore della guerra, non esitate. Un forte abbraccio e la lebbra si alza!».

Palacios saluta pure il Talleres: ora esperienza all’Inter

CIAO TALLERES – Poi il messaggio di addio di Palacios alla prima società: «Vorrei prendermi del tempo per dire addio e ringraziare l’istituzione che mi ha aperto le porte e si è fidata di me da quando avevo 15 anni. Sono molto grato a tutti i professionisti che mi hanno accompagnato durante la mia carriera: inservienti, coordinatori, insegnanti, cuochi, medici, nutrizionisti, psicologi e enti tecnici. Grazie per avermi aiutato a realizzare il sogno di giocare in prima divisione. Spero che il Talleres continui ad andare avanti e ottenere il riconoscimento che merita per la sua storia e la sua grandezza. Voglio anche ringraziare tutti i matadores che sono sempre stati lì a sostenermi. Un abbraccio e arrivederci».