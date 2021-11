Osimhen costretto a intervento chirurgico, dall’Inter arrivano gli auguri

Osimhen si è procurato un brutto infortunio in Inter-Napoli di oggi, dovrà sottoporsi a intervento chirurgico (vedi articolo). La società nerazzurra gli ha mandato gli auguri di pronta guarigione via Twitter.

IL SALUTO – Victor Osimhen si trova in ospedale a Milano, dopo lo scontro di gioco in Inter-Napoli (del tutto fortuito) che l’ha costretto al cambio. L’attaccante nigeriano sarà operato in questi giorni e non si sa quando potrà rientrare in campo (possibile in tempi rapidi con una maschera protettiva al volto. Dall’Inter, tramite l’account ufficiale Twitter, arrivano gli auguri di pronta guarigione: “Forza campione, ti aspettiamo presto in campo!”