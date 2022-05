Onana e il saluto all’Ajax: «Grazie, ora un nuovo percorso». Ossia l’Inter

Onana ieri era in sede all’Inter (vedi articolo) e dal prossimo 1 luglio sarà anche ufficialmente un giocatore nerazzurro. Finita la stagione con l’Ajax, il portiere ha salutato il suo ormai ex club.

ULTIMA VOLTA – Per André Onana il futuro si chiama Inter, l’Ajax ormai è il passato. Il portiere, già in questi giorni a Milano dove ha avuto anche modo di visitare la sede nerazzurra, ringrazia la sua precedente società via Instagram: “Una grande esperienza di sette anni arriva alla fine. Sono arrivato con l’illusione di un bambino e il desiderio di dare tutto per questo club storico. Ora lascio da uomo con la soddisfazione di aver dato tutto per questa maglia, dal primo all’ultimo giorno. Abbiamo sofferto e pianto, ma anche riso e celebrato momenti magici. Io non sarò più in grado di aiutarvi con le mie parate, ma il mio cuore rimarrà sempre con voi. Non c’è successo senza fallimento. Non c’è gioia senza tristezza. Un ringraziamento speciale a quelli di voi che mi hanno sempre supportato e incoraggiato nei momenti buoni e meno buoni. È stato un onore essere parte della storia dell’Ajax, ora è il momento di un nuovo percorso. Non so se sono stato il migliore, ma so di aver sempre dato il meglio”.

Onana ha anche messo i numeri del suo passato all’Ajax.