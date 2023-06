FOTO – Onana in Camerun per la sua fondazione (e non solo)! E i complimenti di Calhanoglu

Onana non pensa al mercato e si gode vacanze in Camerun, nella sua città Natale, senza mai rinunciare al calcio. Poi il portiere nerazzurro si è occupato soprattutto della sua fondazione per aiutare i bambini africani. Sui social i complimenti anche del compagno di squadra, Hakan Calhanoglu.

IN CAMERUN – André Onana sta trascorrendo le sue vacanze in Camerun, insieme a Zambo Anguissa. Entrambi hanno partecipato a una partitella su un campo sterrato, divertendosi molto e regalando sorrisi ai tanti presenti. Il portiere dell’Inter, inoltre, si è occupato soprattutto della sua fondazione per aiutare i bambini africani. Questo il suo messaggio: «Felicissimo e orgoglioso di continuare a contribuire alla costruzione di un paese più prospero. Foundation andreonana” ha reso possibile che la seconda edizione della Campagna di Chirurgia Pediatrica sia un grande successo e aiuti centinaia di bambini camerunenesi. La collaborazione con la ONG @cirujanosenaccion è un altro esempio della nostra volontà di creare alleanze strategiche per creare un impatto positivo e reale sulla vita dei miei connazionali. Grazie di cuore a tutte le persone che rendono possibile questo grande progetto. Questa è una motivazione in più per continuare a lavorare insieme per creare una società più giusta e sviluppata». Immediata la risposta del compagno di squadra, Hakan Calhanoglu, che si complimenta con lui: «Che uomo, questo è mio fratello! Ti voglio bene. Il tuo cuore è fantastico».

Di seguito il post e la risposta di Calhanoglu.