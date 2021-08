Nunziatini pensa già in nerazzurro: duro lavoro nel ritiro dell’Inter

Francesco Nunziatini è uno dei giovani aggregati da Simone Inzaghi al ritiro della Prima Squadra. Il giocatore pensa già in nerazzurro, come mostra il suo ultimo post nel suo profilo Instagram ufficiale.

PROSSIMA GENERAZIONE – Francesco Nunziatini è arrivato all’Inter nel corso di questa sessione di calciomercato dopo essere stato prelevato dal Livorno. Nonostante farà parte della prossima squadra Primavera, il tecnico Simone Inzaghi ha comunque deciso di portarlo in Prima Squadra nel ritiro ad Appiano Gentile. Il giocatore ha già mostrato di essere emozionato di essere un giocatore nerazzurro. Un esempio? Il suo ultimo post Instagram, dove ha pubblicato una foto di uno dei suoi allenamenti, con i due cuori nerazzurri. In attesa di vedere quale sarà il suo futuro in squadra.

View this post on Instagram A post shared by Francesco_nunziatini (@francesco.nunziatini)