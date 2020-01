Nainggolan: “Un ringraziamento ai tifosi dell’Inter! Cagliari, ripartiamo”

View this post on Instagram

Un momento difficile. Pero guardiamo avanti e aggrappiamoci a le cose positive e ripartiamo da li… Un girone d’andata comunque chiuso con 29 punti… ora NOI dobbiamo riprendere questo cammino… tutti insieme💪🏻💪🏻💪🏻… #forzacasteddu Un ringraziamento ai tifosi del inter…