Nainggolan torna al Cagliari: il suo ringraziamento per il “bentornato”

Nainggolan (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Nainggolan al Cagliari è un’operazione conclusa. Il centrocampista belga ha raggiunto l’accordo per il ritorno in rossoblù, che avverrà in prestito. E, come spesso succede, è stato proprio lui a farlo capire direttamente attraverso il suo account Instagram.

IL MESSAGGIO – Ancora nessuna parola da parte di Radja Nainggolan, che presumibilmente nei prossimi giorni sarà presentato di nuovo dal Cagliari. Il centrocampista, in uscita dall’Inter, potrà trasferirsi dal 4 gennaio, giorno di apertura del mercato. Intanto, però, nel pomeriggio i due club hanno trovato l’accordo (vedi articolo). E lui, stanotte, l’ha indirettamente confermato ripostando la storia su Instagram di un tifoso rossoblù che gli mandava il “Bentornato a casa”.