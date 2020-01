Nainggolan: “Spiace per i tifosi Inter, in bocca...

Nainggolan: “Spiace per i tifosi Inter, in bocca al lupo. La prestazione…”

Radja Nainggolan, autore della rete del pareggio – propiziata da una deviazione decisiva di Alessandro Bastoni – ha commentato sul suo profilo ufficiale “Instagram” la sfida di oggi, augurando buona fortuna all’Inter e ai suoi tifosi.

IN BOCCA AL LUPO – Nonostante una sola stagione passata con i colori nerazzurri, Radja Nainggolan non dimentica i suoi ex tifosi che, anche oggi, lo hanno accolto positivamente a San Siro. Dopo la rete segnata oggi, decisiva per l’1-1, di Inter-Cagliari (con deviazione di Alessandro Bastoni), il centrocampista rossoblu ha commentato la prestazione sul suo profilo ufficiale “Instagram”: “Grande prestazione da parte nostra contro una grande Inter. Mi spiace per i tifosi dell Inter che ringrazio un altra volta per il sostegno. Unpunto buono per noi che muove la classifica, grandi ragazzi e in bocca al lupo all’Inter”.