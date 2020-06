Nainggolan festeggia gol e vittoria, futuro al Cagliari o all’Inter?

Dopo la vittoria di ieri in Cagliari-Torino, con tanto di rete al rientro dall’infortunio, Radja Nainggolan ha espresso tutta la sua gioia tramite una foto pubblicata sul suo profilo “Instagram” ufficiale. Una prestazione, quella di ieri, che potrebbe regalargli una seconda chance all’Inter.

SECONDA POSSIBILITÀ – Bocciato dalla società nella scorsa estate a causa di alcuni episodi nella sua prima stagione all’Inter, Radja Nainggolan sembra essersi ripreso durante il suo prestito al Cagliari. Il centrocampista belga, rientrato ieri in campo in occasione della sfida contro il Torino, ha dimostrato tutte le qualità trovando anche un dei quattro gol che hanno permesso alla squadra allenata da Walter Zenga di ottenere un’importante vittoria. “Sembrerebbe essere una vittoria…” queste le parole del giocatore sul suo profilo ufficiale “Instagram”, accompagnate come didascalia a un’immagine della sua esultanza. Insomma, una prestazione che potrebbe, perché no, convincere Antonio Conte a puntare di nuovo su di lui dalla prossima stagione. Cagliari permettendo.