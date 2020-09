Nainggolan dopo Inter-Carrarese: “Loading”. Poi simpatico siparietto

Condividi questo articolo

Radja Nainggolan Inter

Nainggolan ha giocato Inter-Carrarese nella giornata di ieri, in attesa di possibili risvolti sul mercato nelle prossime settimane. Il centrocampo ha pubblicato una bella foto con Ashley Young sul suo profilo Instagram. Non è mancato un siparietto con un profilo ironico

DAL CAMPO AI SOCIAL – Radja Nainggolan continua la preparazione con l’Inter in vista della prossima stagione. Il centrocampista ha avuto spazio anche in Inter-Carrarese, dopo cui il calciatore ha pubblicato un bel post sui social. Tra i tanti commenti, ha avuto particolare risalto quello di as09_official, profilo noto per punzecchiare con commenti volutamente provocatori e dall’italiano poco corretto calciatori e VIP. Nainggolan ha accettato lo scherzo, rispondendo divertito. As09_official ha commentato: “Ora che ai tornato all’Inter le discoteche di Milano stanno festeggiando”. Il centrocampista ha ribattuto: “Sono contento anch’io. Bisogna far girare st’economia”. Di seguito il post.