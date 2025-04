Muller dopo Bayern Monaco-Inter in italiano: «Stai calmo!»

Thomas Muller ha fatto il suo ingresso nel finale e ha pareggiato momentaneamente la partita tra Bayern Monaco e Inter. Il giocatore tedesco, dopo la sconfitta, su Instagram ha mandato un messaggio.

PARTITA – La partita tra Bayern Monaco e Inter è stata un susseguirsi di emozioni infinite e difficili da descrivere. La notte in Germania potrebbe rimanere nella storia nerazzurra, ma serve un’altra impresa a San Siro per tenere il vantaggio. Lautaro Martinez e Davide Frattesi hanno messo la firma in una gara in cui la squadra di Simone Inzaghi partiva assolutamente sfavorita. Dall’altra parte c’era una compagine che, nonostante le assenze, si è potuta permettere Thomas Muller e Serge Gnabry dalla panchina.

AVVERTIMENTO – Diversi giocatori del Bayern Monaco, tra cui Harry Kane, ma anche l’allenatore Vincent Kompany, hanno dedicato alcune parole non proprio piacevoli nei confronti dell’Inter. I festeggiamenti post-vittoria all’Allianz Arena non sono stati apprezzati, anche se la realtà è stata diversa. I calciatori avversari hanno subito la sconfitta e arriveranno a San Siro con il dente avvelenato. I loro interventi con la stampa sono un chiaro avvertimento. Tra questi, c’è anche quello di Muller. L’autore del gol ha utilizzato addirittura l’italiano su Instagram.

Muller ha scritto: «Stai calmo! Ogni cosa è ancora possibile»