Mourinho onora il compleanno di Moratti: «Auguri mio presidente!»

José Mourinho è stato l’allenatore più importante dell’era di Massimo Moratti. Paragonabile ad Helenio Herrera per il padre Angelo, il portoghese non si è dimenticato questo giorno e lo ha onorato su Instagram.

COMPLEANNO – Il presidente della famiglia più grande della storia dell’Inter, Massimo Moratti, oggi compie 80 anni. In tanti già gli hanno fatto gli auguri, tra cui lo stesso club e il suo vice-presidente e vecchio capitano Javier Zanetti. La famiglia Moratti dal 1955 ha segnato la leggenda nerazzurra e ha vinto tutto al timone della società con sede in Viale della Liberazione. Massimo ha eguagliato il padre Angelo nel 2010 vincendo la Champions League e rompendo un tabù che durava addirittura 45 anni. In quella magica stagione l’allenatore era José Mourinho, che riuscì in un’impresa incredibile battendo tutte le migliori squadre d’Europa: Chelsea, CSKA Mosca, Barcellona e Bayern Monaco. Una dopo l’altra, tutte sono cadute sotto i colpi di un’Inter eroica e che oggi viene ancora ricordata nel mondo intero. Il portoghese non ha mai dimenticato i due anni da allenatore nerazzurro e ha sempre onorato il ricordo di quella storia. Oggi, in occasione del compleanno del presidente che lo acquistò, ha scritto: «Il mio presidente! Tanti auguri di buon compleanno»