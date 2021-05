Mourinho: “22 maggio 2010, una notte meravigliosa di amicizia e gioia”

Tramite il suo profilo Instagram José Mourinho partecipa alle celebrazioni del mondo Inter per la vittoria della Champions League del 2010.

RICORDO INDELEBILE – Il 22 maggio non è una data normale per il mondo Inter. E nemmeno per José Mourinho. Il prossimo allenatore della Roma non si sottrae alle celebrazioni per la vittoria della Champions League del 2010. Ecco il suo post Instagram: “Stadio Santiago Bernabeu. 22 maggio 2010. Una notte incredibile di amicizia e gioia a Madrid (e un altro pallone per la mia collezione”.

https://www.instagram.com/p/CPKzPkjJvhG/?utm_medium=copy_link