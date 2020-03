Moses: “Spero stiate tutti bene. Io mi alleno duramente. State al sicuro!”

ALLENAMENTO – Victor Moses, esterno dell‘Inter, attraverso un post sul suo account di Twitter, ha voluto mandare un messaggio ai tifosi: “Spero che tutti stiano bene in questo momento difficile. Continuo ad allenarmi più duramente che posso a casa. State al sicuro e state a casa!”

I hope everyone is OK at this difficult time. I’m still training as hard as I can at home. Stay safe and stay inside! 💪🏿 pic.twitter.com/KekQERGCHh

— Victor Moses (@VictorMoses) March 25, 2020