Moriero ricorda un capolavoro in maglia Inter: Â«Mi ritorna in mente…Â»

Moriero ricorda un capolavoro in maglia Inter: «Mi ritorna in mente…»

Condividi questo articolo

Francesco Moriero

Francesco Moriero continua a dimostrare un grande legame con la maglia dell’Inter. E ricorda uno dei suoi gol più belli in nerazzurro.

CAPOLAVORO – Francesco Moriero è ancora legatissimo all’Inter e ai suoi colori. E lo dimostra ricordando uno dei suoi più bei gol in maglia nerazzurra. Era il 30 settembre 1997 e si giocava il ritorno dei trentaduesimi della Coppa UEFA 1997/98. I nerazzurri erano ospiti degli svizzeri del Neuchatel Xamax, già battuti 2-0 all’andata a San Siro. E al 26′ della sfida di ritorno le reti totali diventano tre, perché l’Inter passa in vantaggio. Luigi Sartor e Maurizio Ganz scambiano un breve triangolo al limite dell’area, che si conclude con un cross del difensore. Una palla più alta e lunga del previsto, che rischia di perdere pericolosità Non per Moriero, che si esibisce in una splendida rovesciata e trova il gol del vantaggio. E oggi condivide il video sui social, con un messaggio semplice: “E mi ritorna in mente”.