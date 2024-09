Mkhitaryan festeggia le 100 presenze con l’Inter: «Altri traguardi in arrivo!»

Mkhitaryan ha di recente tagliato un traguardo significativo, raggiungendo le 100 presenze con la maglia nerazzurra. Il centrocampista armeno ha festeggiato a suo modo sui social.

NUOVO TRAGUARDO – Henrikh Mkhitaryan con la partita giocata in settimana all’Etihad Stadium contro il Manchester City in UEFA Champions League, ha tagliato il traguardo delle 100 presenze con la maglia dell’Inter. Per celebrare il traguardo, il centrocampista ha pubblicato un post sui social dedicato a questo nuovo traguardo, ricevendo l’affatto dei suoi tifosi e non solo: «Altri traguardi in arrivo!», ha scritto l’ex Roma. Questo traguardo non solo sottolinea il valore del calciatore, ma evidenzia anche il suo impegno e la dedizione che ha dimostrato fin dal suo arrivo. Mkhitaryan egli anni è diventato un elemento chiave per l’Inter.

Mkhitaryan insostituibile per Inzaghi! Centrocampo al top

IMPORTANZA FONDAMENTALE – Sin dal suo arrivo, Mkhitaryan ha dimostrato di essere un giocatore fondamentale per la squadra, apportando un mix di qualità e sostanza a centrocampo. La sua versatilità e il suo intuito calcistico lo rendono un tuttocampista in grado di integrarsi perfettamente con i suoi compagni di reparto, Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. Insieme, formano una linea mediana che coniuga creatività e dinamismo, capace di supportare sia la fase difensiva che quella offensiva. Insieme hanno contribuito ai grandi successi dell’Inter degli ultimi anni, come lo scudetto e la finale di Champions League conquistata. Non a caso, Mkhitaryan è ad oggi uno dei giocatori più utilizzati da mister Simone Inzaghi, nonostante l’età che, fortunatamente, continua a non farsi sentire!