Miranda si ritira, l’ex Inter Eder: «Fenomeno dentro e fuori dal campo!»

Miranda si è ritirato. Bellissimo il messaggio dell’ex compagno all’Inter e allo Jiangsu, Eder. L’attaccante ha reso omaggio alla carriera dell’ormai ex difensore. Le sue parole sul proprio profilo ufficiale Instagram

FENOMENO − Miranda ha lasciato il calcio (vedi video). Oltre al saluto dell’Inter (clicca QUI), anche l’ex compagno Eder ha voluto mandare un messaggio al brasiliano: «Fratello mio, congratulazioni per la tua meravigliosa carriera!! Ho avuto il piacere di giocare con te per 5 stagioni e vedere quanto sei fenomeno dentro e fuori dal campo! Sei un grande amico, un fratello, e ti auguro tutto il meglio in questa nuova fase della tua vita! Dio benedica!!!».