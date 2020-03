Milito non dimentica: “Inter sempre nel mio cuore, buon compleanno”

Diego Milito, eroe del Triplete dell’Inter agli ordini di José Mourinho nel 2010, ha fatto gli auguri al club nerazzurro per i 112 anni di storia. Ecco il post su Instaram del Principe, rimasto nei cuori di tutti i tifosi

GLI AUGURI – Se c’è un giocatore che i tifosi dell’Inter non potranno dimenticare mai, quello è Diego Milito. Il Principe ha marchiato il Triplete nerazzurro del 2010: gol in finale di Coppa Italia contro la Roma, rete-scudetto a Siena e doppietta in finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Come altri giocatori nerazzurri (vedi qui gli auguri di Cristiano Biraghi), l’argentino ha voluto celebrare il club con cui ha scritto la storia. “Sempre nel mio cuore. Buon compleanno Inter”.