Milito celebra il decimo anniversario del Mondiale per club con l’Inter

Diego Milito foto Steindy / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)

Diego Milito si laureava campione del mondo con l’Inter, dieci anni fa. Ecco il suo ricordo del Mondiale per club vinto.

CAMPIONI DEL MONDO – Diego Milito è l’uomo delle finali dell’Inter nell’epico 2010. Ma si è preso una pausa nell’ultimissima sfida di quell’anno. Il suo nome non compare tra i marcatori del 3-0 rifilato nella finale del Mondiale per club al Mazembre. Un dettaglio di poco conto per il Principe, che sui social ricorda così la vittoria di dieci anni fa: