Milinkovic-Savic onora Inzaghi: «5 anni di battaglie combattute insieme»

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, saluta con calore il suo ex tecnico Simone Inzaghi, futuro allenatore dell’Inter.

GUERRIERI – Sergej Milinkovic-Savic condivide quasi interamente il suo percorso alla Lazio con Simone Inzaghi. Sotto la guida del tecnico, infatti, il serbo ha raccolto 212 presenze in biancoceleste, condite da 44 gol. Con il futuro tecnico dell’Inter, il centrocampista si è costruito un profilo solido, tra i migliori del ruolo in tutta Europa. E infatti riserva solo parole dolci al tecnico, in prossimità di passare all’Inter. Ecco le sue parole: “5 anni di battaglie combattute insieme. Io mettevo tutte mie energie, tu finivi tutta tua voce 😅 È stato un onore. Grazie di tutto Mister e buona fortuna 💙“.

