Milan-Inter, il derby si avvicina: i nerazzurri ricordano Thiago Motta

Si avvicina sempre di più Milan-Inter, il derby in programma domani sera a San Siro. Per la marcia di avvicinamento alla gara, sul profilo Twitter ufficiale dei nerazzurri è stato celebrato il gran gol di Thiago Motta nel derby vinto per 0-4 nel 2008.

GOLAZO – Un derby indimenticabile quello dell’agosto 2009, preludio di una stagione che avrebbe portato i nerazzurri a vincere tutto. Quello 0-4 di Milan-Inter è ancora stampato nella memoria di entrambe le tifoserie, naturalmente per motivi differenti. In vista della gara di domani, il profilo Twitter ufficiale del club ha voluto celebrare il gran gol di Thiago Motta proprio in quella partita.

AVVICINAMENTO – “È tempo di derby”, con questo hashtag si chiude la descrizione del video pubblicato con la bellissima rete di Thiago Motta. Milan-Inter è alle porte.