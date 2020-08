Messi, parole di supporto da Puyol: “Rispetto e ammirazione”

Messi

Lionel Messi lascerà il Barcellona in questa sessione di mercato. Mentre gli esperti di calciomercato iniziano a indagare sulla possibile destinazione, arriva un nedorsement importante da parte di Puyol.

APPOGGIO – A partire dalla prossima stagione, Lionel Messi non sarà più un calciatore del Barcellona, L’argentino avrebbe già comunicato ufficialmente la sua volontà alla dirigenza catalana. Ora restano da comprendere due cose. Come si risolverà la questione della clausola rescissoria, del valore di 700 milioni di euro? Ma soprattutto: quale club ingloberà il talento di Messi? Il suo contratto (70 milioni lordi a stagione) è accessibile a poche delle big europee. I nomi usciti finora sono i soliti noti: le due squadre di Manchester, il PSG. Cina, Qatar e MLS sembrano ipotesi ben più che remote per il 33enne di Rosario. Secondo alcuni, potrebbe esserci anche l’Italia nel futuro della “Pulce”. Poche settimane fa il padre ha spostato la sua attività a Milano, a due passi dalla sede dell’Inter. Fantacalcio secondo molti, a partire da Antonio Conte e Giuseppe Marotta. In attesa di vedere come evolverà la situazione, arrivano parole di supporto per la scelta dell’ormai ex capitano del Barcellona. E arrivano proprio da un ex compagno, ed ex capitano blaugrana. “Rispetto e ammirazione, Leo. Tutto il mio appoggio, amico”: così ha twittato Carles Puyol.