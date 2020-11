Mentana: “Conte era intoccabile e vincente. Ora sembra che…”

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

Enrico Mentana, giornalista e tifoso nerazzurro, ha parlato dell’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, dopo la sconfitta contro il Real Madrid

DICHIARAZIONI – Queste le parole di Enrico Mentana, giornalista e tifoso nerazzurro, sull’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, dopo la sconfitta contro il Real Madrid, tramite la propria pagina Facebook. “In primavera Conte era intoccabile e vincente. Oggi in tanti non vedono l’ora che tolga il disturbo. Sembra che non ne azzecchi più una. L’aura di positività attorno a lui si è dissolta, e gli odiatori social si moltiplicano ogni giorno. Oh, sto parlando di calcio“.

Fonte: Pagina Facebook Enrico Mentana