Maxi Lopez non dimentica a 10 anni di distanza: “Il 3-1 all’Inter…”

Condividi questo articolo

Con un video caricato sul suo profilo ufficiale “Instagram”, Maxi Lopez – ex attaccante tra le altre di Catania e Milan – ha ricordato la vittoria proprio degli etnei contro l’Inter del Triplete, risalente esattamente a 10 anni or sono.

GRANDE VITTORIA – Per gli interisti una macchia in una stagione da ricordare per sempre. Per i catanesi e Maxi Lopez una serata magica, di quelle che dalle parti della città alle pendici dell’Etna non se ne vedono da un bel po’. L’ex attaccante dei rossoblu ha voluto proprio ricordare a esattamente 10 anni di distanza la vittoria della squadra siciliana sull’Inter di Mourinho, che di lì a poco avrebbero vinto tutto: “Una vittoria che ha fatto il giro del mondo. Una notte che resterà nella storia di una stupenda città. Catania”.