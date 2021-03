Matthaus, sempre l’Inter nei pensieri: la gioia per il primo posto in Serie A

Matthaus, sempre l’Inter nei pensieri: la gioia per...

Lothar Matthaus è ancora molto attaccato all’Inter e ai suoi colori. L’ex numero 10 nerazzurro celebra il primato in Serie A.

VECCHIO CUORE – Lothar Matthaus ha ancora l’Inter in testa e nel cuore. L’ex numero 10 dello Scudetto dei record segue sempre i colori nerazzurri, con lo stesso umore del più accanito dei tifosi. E ora celebra con gioia il primo posto della squadra di Antonio Conte in Serie A. Ecco la foto pubblicata da Matthaus sul suo profilo Instagram, anche in versione feed post: