Materazzi sul colpo di testa di Ronaldo: “Bravo, quasi quanto me”

Marco Materazzi fa a modo suo i complimenti a Cristiano Ronaldo per il gran colpo di testa con cui il numero 7 della Juventus ha deciso la sfida contro la Sampdoria

Anche l’ex difensore dell’Inter e della Nazionale Marco Materazzi si unisce al coro di complimenti nei confronti di Cristiano Ronaldo per il gran colpo di testa di ieri in Sampdoria-Juventus. Materazzi lo fa “a modo suo” postando su instagram un confronto con il suo gol di testa contro la Repubblica Ceca nella fase a gironi dei Mondiali disputati in Germania nel 2006, il primo di Materazzi con la maglia azzurra (il secondo sarebbe poi arrivato poche settimane dopo nella finalissima contro la Francia). Il commento di Materazzi è eloquente: “Bravo Air CR7, quasi quanto me. Complimenti per il gol”.