Materazzi incorona Barella: «Come onori la 23». Il centrocampista risponde…

Materazzi rende omaggio a Barella che ha ereditato il suo storico numero di maglia in nerazzurro. L’ex difensore si gode anche la vittoria dell’Inter di Inzaghi, sempre più in testa alla classifica.

NUMERO – Marco Materazzi e il suo leggendario numero 23. Oggi la maglia che fu del difensore è di proprietà di Nicolò Barella e non poteva esserci erede migliore del talentuoso centrocampista nerazzurro per un numero divenuto storico. Sui propri social, Materazzi rende omaggio al classe ’97 dopo la vittoria dell’Inter sul Venezia: “Grande Nico! Come onori la 23. La capolista se ne va”. La risposta di Barella non si è fatta attendere: “L’ho solo presa in prestito! Grande Matrix”. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram