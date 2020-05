FOTO – Materazzi: “Grazie Inter! A Madrid fortuna e onore di essere felice”

Materazzi ha usato il suo account ufficiale Instagram per celebrare i dieci anni dal Triplete dell’Inter (vedi articolo). L’ex difensore ha ringraziato la società, per avergli permesso una gioia indimenticabile con la conquista della Champions League a Madrid.

IL SECONDO TRAGUARDO – Marco Materazzi ha avuto due momenti, fra i tanti positivi della sua carriera, di spicco. La vittoria dei Mondiali con l’Italia, dove segnò in finale a Berlino contro la Francia, e il Triplete con l’Inter entrando a Madrid in finale di Champions League. L’ex difensore ricorda questi momenti su Instagram: “Quattro anni prima, a Berlino, avevo pensato di non poter essere un calciatore più felice di così. Dieci anni fa, a Madrid, ho avuto la fortuna e l’onore di poterlo essere almeno un’altra volta. Sempre grazie Inter e a tutta la gente dell’Inter. Per sempre uno di voi”.