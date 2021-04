Materazzi evoca un dolce ricordo datato 2007: le foto dell’Inter tricolore #15

Materazzi ha messo la sua firma su molti successi dell’Inter ma ce n’è uno che è più speciale degli altri. Si tratta dello Scudetto n.15, quello vinto a Siena esattamente 14 anni fa

INTER #15 – Il 22 aprile 2007 a Siena si è scritta la storia. L’1-2 nerazzurro porta l’unica firma di Marco Materazzi, autore della doppietta decisiva tra il 18′ e il 61′. In mezzo il gol di Paolo Negro, che al 21′ rimette subito in pari la situazione, prima del rigore che regala all’Inter il trionfo. Si è trattato del 15° scudetto della storia nerazzurra, forse quello più indimenticabile per l’ex numero 23. Di seguito le foto postate da Materazzi sui social.