Marotta nelle vesti di…attore! Protagonista del video de ‘Gli Autogol’

Non solo tanto lavoro in Viale della Liberazione per l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta. Nel doppio colpo Gosens-Caicedo infatti l’ad nerazzurro ha trovato il tempo anche per vestire i panni di…attore. Il ruolo? Ovviamente esperto di mercato.

ATTORE – Non solo una vita da espero di colpi di mercato e da amministratore delegato. Beppe Marotta infatti ha vestito i panni di attore nel video uscito poco fa de Gli Autogol in merito all’asta di riparazione del fantacalcio. In questo breve video infatti, Marotta veste i panni di un aiutante per i fantallenatori più disperati (vedi video). Da questo sketch infatti esce SoSMarotta, la soluzione per i fantallenatori. Anni di esperienza, anni di colpi di mercato, tutto al tuo servizio. Ti farò fare scambi vincenti. Grandi promesse a pochi fantamilioni. Io all’asta di riparazione di verrò a salvare. Il tutto condito da un numero verde e anche dalla mail ufficiale di SosMarotta.