Mancini sul Coronavirus: “Grazie a medici e infermieri! Io resto a casa”

Mancini ha sentito la necessità di pubblicare un videomessaggio su Facebook per esprimere il suo pensiero sull’emergenza Coronavirus (ecco le ultime misure del Governo). Il CT della Nazionale italiana e ex allenatore dell’Inter ringrazia il personale sanitario: ecco le sue parole

PIENA EMERGENZA – Roberto Mancini si esprime con semplicità e chiarezza sull’emergenza Coronavirus (qui la nostra rubrica): «Ciao a tutti, faccio questo video per mandare un pensiero a tutte le persone che stanno soffrendo. Un grandissimo ringraziamento va a virologi, medici e agli infermieri che stanno lavorando come non mai per aiutarci. Voglio dire a tutti quanti di stare a casa, perché solo così noi riusciremo a uscire fuori da questa situazione, come ci hanno consigliato. Anche ai ragazzi: è difficile, ma bisogna farlo per i vostri genitori e i vostri nonni. A presto e un abbraccio a tutti gli italiani. Io resto a casa».