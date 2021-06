Mancini abbraccia Eriksen: «Coraggio, ci vediamo in campo»

Anche Roberto Mancini, Commissario Tecnico della nazionale italiana, si unisce al coro di solidarietà di tutto il mondo del calcio nei confronti di Christian Eriksen, vittima di un malore durante Danimarca-Finlandia.

Attimi di terrore questo pomeriggio a Copenaghen dove era in corso Danimarca-Finlandia. Il centrocampista dell’Inter Christian Eriksen si è accasciato in campo e si è temuto per diversi minuti per la sua sorte. Le ultime notizie inducono all’ottimismo. Anche il CT dell’Italia Roberto Mancini si è voluto unire al coro di solidarietà venuto da tutto il mondo del calcio nei confronti del numero 10 della Danimarca: «I miei pensieri e le mie preghiere sono con Christian. Coraggio ragazzo, ci vediamo preso sul campo».

My thoughts and prayers are with Christian. C'mon guy ♥️ see you soon in field.#Eriksen — Roberto Mancini (@robymancio) June 12, 2021