Lukaku, un segnale chiaro dopo la vittoria in Inter-Napoli

Condividi questo articolo

Lukaku Inter

Romelu Lukaku decide Inter-Napoli, trasformando un rigore che vale tre punti pesantissimi. Ecco il suo messaggio a fine partita.

IMPLICITO – Romelu Lukaku avrebbe diversi motivi per esultare dopo Inter-Napoli. Il belga regala infatti tre punti ai nerazzurri, portandoli a -1 dalla vetta. E inoltre raggiunge la doppia cifra: 10 reti in 11 presenze in campionato, che ammontano a 14 stagionali (in 16 gare). Va inoltre a segno nella quinta presenza casalinga consecutiva in Serie A, eguagliando Christian Vieri. Tuttavia, dopo la gara contro gli azzurri il numero 9 rifugge qualsiasi merito, e celebra l’intero gruppo, senza nessuna parola. Ennesimo segnale della sua leadership silenziosa. Ecco il suo post: