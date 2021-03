Lukaku sintetico: alla fine di Torino-Inter contano solo i tre punti

Lukaku Torino-Inter, copyright Inter-news.it, foto Tommaso Fimiano

Romelu Lukaku pensa solo alla vittoria e ai tre punti, al termine di Torino-Inter. Ecco il suo messaggio dopo la gara.

VINCERE – Romelu Lukaku pensa solo all’Inter e alla vittoria, dopo l’1-2 sul Torino. Una gara che apre proprio lui, trasformando il rigore del vantaggio. A livello personale, il belga sale a quota 25 reti in stagione, 19 solo in campionato. Ma sappiamo bene che al gigante nerazzurro non interessano questi traguardi. Lui pensa solo alla squadra e a vincere, come dimostra per l’ennesima volta sui social, dopo il fischio finale. Ecco il suo tweet dopo la vittoria di oggi, contrassegnato solo dalla W di win/vittoria: