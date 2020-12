Lukaku tocca quota 11: la sua esultanza dopo Inter-Spezia

Lukaku – Inter-Spezia – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Romelu Lukaku chiude i conti in Inter-Spezia segnando il rigore del raddoppio. Per il belga, sono 11 reti in 12 partite di Serie A. Ecco la sua esultanza a fine partita.

LEADER – Romelu Lukaku non smette di segnare. In Inter-Spezia trova il gol numero 11 in questa Serie A, in 12 presenze. Una media strepitosa per il numero 9 nerazzurro. Che, come contro il Napoli, a fine gara celebra la vittoria senza usare parole. Ecco il suo post sui social: