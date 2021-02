Lukaku svela come recupera dopo le partite: usa...

Lukaku svela come recupera dopo le partite: usa la terapia del freddo

Condividi questo articolo

Lukaku – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Lukaku ha utilizzato il suo account ufficiale Instagram per rivelare come recupera fra una partita e l’altra. L’attaccante belga usa la terapia del freddo, come svelato attraverso una foto.

AL MEGLIO COL FREDDO – Romelu Lukaku fa parlare, ancora una volta, le immagini. All’attaccante belga piace mostrare tramite Instagram i momenti della sua giornata, senza particolari giri di parole. Con un post sul suo profilo ufficiale Instagram ha mostrato una foto di sé in un macchinario della terapia del freddo (una vasca). L’obiettivo, utilizzando questa formula, è recuperare al meglio la forma muscolare, dopo le partite, e prevenire gli infortuni di questo tipo.