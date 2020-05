Lukaku scatenato: la sua risposta a tono alle critiche di un tifoso

Piccolo battibecco per Romelu Lukaku. L’attaccante belga dell’Inter, criticato da un tifoso su Twitter per le sue abilità calcistiche, ha risposto per le rime.

CRITICHE – Romelu Lukaku non le manda a dire. L’attaccante dell’Inter, criticato da un tifoso, ha risposto per le rime. “Parliamo del tuo primo tocco”, queste le parole che sono arrivate al giocatore, la cui replica non si è fatta attendere: “Parliamo delle tue abilità calcistiche? Che praticamente sono… Nessuna”. Insomma, piccolo battibecco per il giocatore belga, spesso criticato dai tifosi del Manchester United per quanto fatto vedere con la maglia dei Red Devils. Ma sicuramente potrà consolarsi con le lodi dei suoi nuovi tifosi, quelli nerazzurri, dopo le prestazioni e i gol segnati nella sua prima stagione a Milano.