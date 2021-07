Lukaku, scambio social di rimpianto con Hakimi: «Mi manchi»

Romelu Lukaku è ancora in vacanza dopo le fatiche degli Europei terminati ai quarti di finale con il suo Belgio proprio contro l’Italia poi vincitrice nella finale di Wembley. L’attaccante belga si unirà presto all’Inter, ma nel frattempo si è reso protagonista di uno scambio social con il suo ormai ex compagno di squadra Achraf Hakimi passato al PSG nelle scorse settimane.

L’Inter è al lavoro e attende di ritrovare tutti i nazionali dispersi tra Europei e Coppa America. Tra questi c’è Romelu Lukaku che è ancora in vacanza dopo aver terminato la sua esperienza europea ai quarti di finale contro l’Italia poi vincitrice. L’attaccante nerazzurro ha postato una foto su instagram con l’emoticon di un aereo, segnale di una partenza, probabilmente per tornare a Milano per gli ultimi giorni di vacanza prima di mettersi a disposizione di Simone Inzaghi. Tale post è stata l’occasione per uno scambio social con Achraf Hakimi, ormai ex compagno di squadra. Lo scambio è stato breve, ma significativo: un «Ok» seguito da una emoticon triste di Hakimi, a cui Lukaku ha risposto con un «Mi manchi» altrettanto triste. I due giocatori hanno probabilmente riassunto in pochissime parole e con qualche emoticon lo stato d’animo di molti interisti per una cessione, quella di Hakimi, che probabilmente non verrà mai compresa (al di là delle fredde ragioni di bilancio) e difficilmente verrà accettata e digerita.