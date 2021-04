Lukaku e la risposta d’amicizia a Perisic: «Per tutta la vita»

Scambio di battute fra Lukaku e Perisic. I due giocatori dell’Inter interagiscono a vicenda via Instagram, mostrando a tutti la loro amicizia.

BOTTA E RISPOSTA – Romelu Lukaku e Ivan Perisic sono più di due semplici compagni di squadra, e dimostrano l’unità dello spogliatoio dell’Inter. Oggi i due si sono allenati ad Appiano Gentile, in preparazione del match di sabato contro il Crotone (vedi articolo). In serata, via Instagram, Perisic ha condiviso una foto della seduta, dove è ritratto assieme a Lukaku. “Amico mio”, la didascalia in francese, alla quale il belga ha invece risposto in inglese: “Per tutta la vita”.

