Lukaku pronto a sbarcare su Twitch? “Vedendo gli altri calciatori…”

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter di Antonio Conte, ha dichiarato tramite il suo profilo ufficiale “Twitter” la volontà di sbarcare su “Twitch”, piattaforma di livestreaming in grande espansione.

RIFLESSIONE – Romelu Lukaku è sicuramente un giocatore molto “social”. Dopo i profili sui classici Social Network, il prossimo passo dell’attaccante dell’Inter potrebbe essere un account “Twitch”, già utilizzato da diversi calciatori e non per mostrare in streaming le proprie imprese specialmente videoludiche. Ad annunciarlo è stato proprio il belga stesso: “Sto pensando di crearmi un account Twitch dopo aver visto alcune cose divertenti fatte da altri calciatori”. Insomma, una buona notizia sicuramente per i tifosi e gli appassionati sia di calcio che di videogiochi.

I think i will make a twich account.. i see some of the funiest shit of some other football players 😂

— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) May 25, 2020