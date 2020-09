Lukaku accoglie Perisic: prima Belgio, ora insieme all’Inter. Nuova arma

Romelu Lukaku Inter-Lugano

Lukaku e Perisic saranno compagni all’Inter in questa stagione dopo il prestito del croato al Bayern Monaco nella scorsa stagione. L’attaccante belga ha sottolineato la permanenza del centrocampista offensivo, raffigurando passato e presente insieme. Ecco la sua storia su Instagram

NUOVI COMPAGNI – Ivan Perisic potrebbe rappresentare una novità importante per l’Inter di Antonio Conte come esterno a tutta fascia. Il croato ha avuto una grande stagione nel Bayern Monaco e ora vuole finalmente dimostrare il suo valore anche in Italia. In particolare, Romelu Lukaku sembra molto contento del nuovo compagno. La punta ha pubblicato una bella storia su Instagram, raffigurando il passato comune nel campionato belga e ora all’Inter.