Lukaku pensa Koeman: “Guarisci presto mister! Riprenditi rapidamente”

Lukaku ha dedicato un post su Instagram a Ronald Koeman, ricoverato d’urgenza nelle ultime ore. Il CT della Nazionale olandese ha allenato la punta dell’Inter ai tempi dell’Everton. Di seguito le belle parole dell’attaccante per il suo ex coach

IL PENSIERO DI ROMELU – Lukaku non dimentica il bel periodo passato con Koeman all’Everton. Ecco le sue parole per l’ex tecnico, ricoverato per problemi cardiaci: “Guarisci presto mister 🙏🏿 Spero ti riprenderai presto 💯

Guarisci presto allenatore! 🙏🏿 Spero che ti riprenderai rapidamente!”. Apprensione, ma anche tanta carica nelle parole della punta dell’Inter. In attesa di buone notizie per il CT dell’Olanda. Di seguito il post.