FOTO – Lukaku annunciato non solo dall’Inter: «È tornato!»

Romelu Lukaku è stato annunciato nella serata di oggi (vedi video) e ha già rilasciato le sue prime parole a Inter TV (vedi articolo). Ma non solo i nerazzurri hanno dedicato un messaggio al belga per il suo ritorno in Italia.

RITORNATO – Non solo l’Inter annuncia e (ri)accoglie Romelu Lukaku. Il ritorno dell’attaccante belga, infatti, non è di grande importanza soltanto per i nerazzurri. Ma anche per il livello del campionato. Proprio per questo la Lega Serie A, attraverso i propri canali social, ha dedicato un post al giocatore: «È TORNATO!».

Ufficiale e annunciato da più parti. La seconda avventura del belga in Italia è pronta a cominciare.