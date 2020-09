Lukaku non ci sta: “Fifa, il gol con...

Lukaku non ci sta: “Fifa, il gol con lo Shakhtar? Pasticciano le valutazioni”

Romelu Lukaku attraverso i social si lamenta con il celebre videogioco simulatore di calcio per console “Fifa”, in particolare con le valutazioni assegnate alla sua carta nella modalità “Ultimate Team”.

“NON CI STO” – Romelu Lukaku non è d’accordo con la valutazione assegnata alla sua carta su Fifa21 nella modalità “Ultimate Team” con solo 81 di velocità. L’attaccante dell’Inter prima commenta su Instagram sotto un post della pagina “433”, e dopo si sfoga con un tweet: “81 di velocità? Hanno visto il mio secondo gol contro lo Shakthar Donestk? È sbagliato! – poi ancora – “Siamo onesti, Fifa si limita a pasticciare con le valutazioni così noi giocatori iniziamo a lamentarci del gioco e dare loro più pubblicità… non sono con questa merda. So quello che faccio”.