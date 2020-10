Lukaku MVP di Europa League, complimenti anche da Conte: il messaggio

Condividi questo articolo

Romelu Lukaku Inter-Lugano

Lukaku quest’oggi ha vinto il premio di miglior giocatore dell’edizione 2019-2020 di Europa League (vedi articolo). L’attaccante ha festeggiato attraverso il suo account ufficiale Instagram e, fra le tante risposte ricevute, spicca anche quella di Conte.

I FESTEGGIAMENTI – Romelu Lukaku ha ricevuto diversi complimenti da compagni dell’Inter e non, per aver vinto il premio di MVP dell’ultima Europa League. Via Instagram si è espresso anche Antonio Conte, in risposta al post del pomeriggio (vedi articolo): “Grande giocatore e grande uomo! Congratulazioni Romelu”. Questo il messaggio che il tecnico nerazzurro ha voluto inviare pubblicamente al suo attaccante, che ovviamente schiererà da titolare domenica alle ore 15 contro la Lazio.