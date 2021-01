Lukaku leader vero: “Ben fatto ragazzi! Congratulazioni Lautaro Martinez”

Lukaku – Inter-Crotone – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Romelu Lukaku è stato protagonista dell’ennesima grande prestazione con la maglia dell’Inter. Il belga – autore del gol del momentaneo 4 a 2 – ha voluto congratularsi con i compagni di squadra e in particolare con Lautaro Martienz.

LEADER – Romelu Lukaku si dimostra ancora una volta leader vero congratulandosi con i suoi compagni di squadra per la vittoria e in particolare per suo “fratello” Lautaro Martinez per la tripletta. Queste le sue parole: «Molto bene ragazzi! Congratulazioni al mio fratello Lauti». QUI invece le ultime sulle condizioni del belga.